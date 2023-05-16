Чубайс опроверг информацию о подаче запроса на получение постоянного удостоверения личности в Израиле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший глава Роснано, экс-зампред правительства России Анатолий Чубайс опроверг информацию о том, что он подал заявление на получение постоянного удостоверения личности в Израиле.

«Ни первое утверждение об обмене временного удостоверения, ни второе – о недвижимости в Израиле – не соответствуют действительности», – заявил он в беседе с ТАСС.

Во вторник, 16 мая, израильские СМИ сообщили, что Чубайс и его супруга Авдотья Смирнова подали запрос на выдачу долгосрочных документов в Израиле. Как пишет портал Detaly, речь может идти об обмене временного удостоверения личности на постоянное или заказе биометрического заграничного паспорта Израиля. Также сообщалось, что экс-глава Роснано владеет в стране как минимум одним объектом недвижимости.

Напомним, в конце января этого года Чубайс и его жена были замечены в аэропорту Израиля в ожидании вылета на Кипр.

Как писал сайт KP.RU, 23 марта 2022 Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями.