Депутат Бундестага Вагенкнехт осудила Зеленского за одержимость увеличением поставок вооружений

В Бундестаге осудили Зеленского за одержимость увеличением поставок вооружения Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский одержим увеличением поставок вооружения от стран Запада, это не приведет его к победе в конфликте с Россией, считает депутат парламента Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт.

«Я считаю эту одержимость поставками вооружения и коалицией по истребителям, создания которой требует Зеленский, ложным путем. Он не приведет к победоносному миру, поскольку в войне против ядерной державы это невозможно», – заявила она в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По мнению парламентария, Киеву следует начать вести переговоры, а не постоянно блокировать их. Как отметила Вагенкнехт, ФРГ уже направила Украине вооружений на общую сумму 11 миллиардов долларов, тогда как другие страны не торопятся снабжать Киев орудием. Она добавила, что «огромными требованиями» и увеличением поставок вооружений конфликт не прекратить.

Напомним, Зеленский в ходе визита в Великобританию обсудил с премьер-министром королевства Риши Сунаком создание коалиции по поставкам истребителей Украине.

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