В ООН осудили теракты после слов главы ГУР Украины Буданова о причастности Киева к убийствам россиян Фото: REUTERS

Организация объединенных наций осуждает любые теракты, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, говоря о признании главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в причастности Киева к покушениям на некоторых медийных лиц в России.

«Я не видел цитату и не могу говорить о ее достоверности. Мы, конечно, выступаем против любых террористических актов», – сказал представитель главы всемирной организации в ходе брифинга.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины подтвердил причастность Киева к терактам в отношении ряда медийных лиц в России. При этом, отвечая на вопрос, входил ли в список целей российский писатель Захар Прилепин, он ответил, что не может подтвердить или опровергнуть это.

Как писал сайт KP.RU, Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала террористами тех, кто оправдывает преступления киевского режима и его спонсоров.

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