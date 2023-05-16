Постпред Белоруссии в ООН Рыбаков сообщил, что Россия еще не разместила тактическое ядерное оружие в республике

Россия пока не разместила тактическое ядерное оружие в Белоруссии Фото: Архив "КП"

Россия пока не разместила тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии, сообщил белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков.

«Объявление о размещении ТЯО в Республике Беларусь – это, прежде всего, просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано в этом отношении», – сказал дипломат в ходе дебатов в ООН.

Как отметил постпред, любое государство имеет право защищать себя от угроз и вызовов, с которыми сталкивается. Решение Белоруссии о российском ТЯО в республике является таким же суверенным правом Минска, заявил он.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года президент России Владимир Путин заявил, что РФ разместит ТЯО на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что в этом нет ничего необычного, поскольку США предпринимают аналогичные шаги в течение десятилетий. По словам политика, обязательства по нераспространению ядерного оружия нарушены не будут.

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