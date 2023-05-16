Эрдоган пообещал сохранить прежние связи с Россией и США в случае победы на выборах президента Фото: REUTERS

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал не менять политику в отношении России и Соединенных Штатов в случае победы во втором туре выборов главы страны.

«До сего дня мы придерживались политики «объятий» со всеми странами – с Россией, США, КНР, со всеми западными странами поддерживали постоянные связи. Я проводил встречи со всеми наилучшим образом и продолжу так делать, поскольку это выгодно стране. Когда вы отбрасываете одну страну, то проигрываете», – заявил он в интервью телеканалу CNN Turk.

Как подчеркнул турецкий президент, не в его принципах притягивать к себе одну страну, бросая вызов в другой.

Напомним, второй тур президентских выборов в Турции назначен на 28 мая. По итогам первого тура ни одному из кандидатов не удалось перешагнуть порого в 50% голосов: Эрдоган набрал 49,51%, его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу – 44,88%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле с большим вниманием следят за новостями о выборах президента Турции.

Тем временем в интервью Радио «Комсомольская правда» востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.