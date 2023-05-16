Глава Пентагона анонсировал «существенный» пакет военной помощи Тайваню Фото: REUTERS

Соединенные Штаты в ближайшее время направят Тайваню «существенный» пакет военной помощи, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Соединенные Штаты вскоре предоставят существенную дополнительную военную помощь Тайваню благодаря полномочиям по выделению, предоставленным президенту Конгрессом в прошлом году», – сказал глава Пентагона на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США.

Какие именно вооружения войдут в новый пакет военной помощи Тайбэю, министр не уточнил.

Между тем Народно-освободительная армия Китая (НОАК) намерена усилить подготовку к военным действиям на фоне закупки Тайванем вооружений у США. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

Напомним, сайт KP.RU рассказывал, что США готовятся уйти от Украины к Тайваню, поскольку Вашингтону предстоит гораздо более важная битва с Пекином.