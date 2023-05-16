В Госдепе сочли возобновление рейсов между Россией и Грузией предметом тревоги на Западе Фото: Shutterstock

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией является предметом нарастающей обеспокоенности на Западе, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

«Если прямые авиарейсы будут совершаться между Россией и Грузией, это вызовет нарастающую обеспокоенность не только США и других западных стран, но и компаний, которые могут работать в Грузии и ее аэропортах», – сказал он в ходе брифинга.

Патель объяснил, что некоторые западные авиакомпании обслуживают в Грузии самолеты, которые подпадают под экспортно-импортные ограничения. Как отметил представитель Госдепа, западное сообщество дистанцировалось от России, а поэтому сейчас не время наращивать взаимодействие с РФ.

Как писал сайт KP.RU, Россия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, а также отменила визовый режим для граждан республики. Затем Тбилиси разрешил российской авиакомпании «Азимут» летать в закавказскую республику с 17 мая, а грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов в Москву с 20 мая .

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