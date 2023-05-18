В офисе Зеленского пожаловались на нехватку вооружений для подготовки ВСУ к контрнаступлению Фото: REUTERS

Вооруженным силам Украины не хватает вооружений для подготовки к контрнаступлению, заявил заместитель руководителя офиса президента страны Игорь Жовква.

«К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, еще недостаточно, чтобы начать контрнаступление», – сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Как отметил Жовква, украинский лидер Владимир Зеленский отправился в европейские страны, чтобы попросить у них дополнительную военную помощь для подготовки как можно более успешного контрнаступления. Киев хочет вернуть занятые Россией регионы, добавил замглавы офиса президента Украины.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что ВСУ нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что ВСУ могут предпринять повторную попытку контрнаступления, если первая закончится неудачно.

Тем временем в парламенте Германии осудили президента Украины за одержимость увеличением поставок вооружений.