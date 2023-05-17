Эстонский политолог Райк: в ЕС нет единства по вопросу помощи Украине

В Эстонии отметили отсутствие единства стран Запада по вопросу помощи Украине. Фото: Александр ГЛУЗ

Единство Запада по вопросу поддержки Украины «трещит по швам». Такой вывод сделала эстонский политолог, директор Института внешней политики Эстонии Кристи Райк.

Эксперт после общения с коллегами во время конференции Леннарта Мери сделала вывод, что ЕС больше не хочет и не может поддерживать Украину.

«Я просто не понимаю логики тех, кто утверждает, что украинская армия вряд ли сможет преуспеть на поле боя, поэтому мы должны сократить военные поставки, но люди продолжают так считать», - написала Райк в Twitter.

Политолог добавила, что такая позиция определяется нежеланием западных стран «провоцировать Кремль слишком сильно». Также она подчеркнула, что идея вступления Украины в НАТО не вызывает энтузиазма у европейцев.

Почему уже совсем скоро Пентагон не сможет обеспечивать киевскому режиму поставки вооружений, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что страны НАТО планируют на саммите в Вильнюсе предложить Украине немедленную помощь, но не членство в альянсе.

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