В Москве три женщины пытались продать младенца за 60 тысяч рублей

Три женщины пытались продать новорожденную девочку в Москве. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Три женщины пытались продать новорожденную девочку в Москве, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Москве. Это произошло в одном из торговых центров на севере столицы 15 мая.

46-летняя, 39-летняя и 30-летняя женщины продали ребёнка за 60 тысяч рублей и написали расписки о том, что получили деньги.

«Непосредственно после составления соответствующих расписок о получении денежных средств и передачи ребёнка данные женщины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», - сообщили в пресс-службе.

Женщина, которая выступила в роли покупательницы, действовала в рамках оперативного эксперимента, уточнили в СК.

Жизни девочки ничто не угрожает, правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту продажи ребенка.

Тем временем мать из Ингушетии разоблачили через полтора года после продажи младенца подруге за 400 тысяч рублей.

В 2020 году петербуржцы дважды продавали детей в интернете. Одного ребенка горе-отец поместил в раздел «животные».

Ранее двух мигранток посадили на три с половиной года за продажу ребенка.