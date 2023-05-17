Зеленский подарил Папе Римскому оскорбительную для христиан икону с закрашенным Христом

Президент Украины подарил Папе Римскому оскорбительное для христианской веры изображение. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский преподнес оскорбительный подарок Папе Римскому во время визита в Ватикан подарок, оскорбительный для христианской веры. На это обратил внимание историк, журналист, писатель и бывший сенатор Раньеро Ла Валле в публикации для издания Il Fatto Quotidiano.

Зеленский подарил понтифику икону Богоматери, на которой вместо младенца Христа находится контур, закрашенный чёрной краской.

«Это должно было символизировать «потерю» украинских детей в конфликте, но для главы Римско-католической церкви и всех христиан "потеря" младенца Иисуса означает утрату Мессии, смысла существования самого института церкви», - отметил Ла Валле.

Обозреватель указал также на противоречивый характер подарков папы Римского и Зеленского. Понтифик подарил украинскому лидеру символ мира – бронзовую оливковую ветви, а Зеленский преподнес Папе Франциску, кроме иконы с закрашенным чёрной краской Христом, образ Богородицы на пуленепробиваемой пластине.

Напомним, 13 мая Зеленский прилетел в Рим на встречу с властями Италии и папой Римским.

После аудиенции у Папы Римского президент Украины отказался по итальянскому телевидению от предложения понтифика оказать посредничество в урегулировании украинского конфликта.

О том, как Зеленский оконфузился на встрече с Папой Римским в Ватикане, читайте здесь на KP.RU.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Коц: ВСУ будут бить по флангам, чтобы попытаться взять в окружение сам Артемовск (подробнее)