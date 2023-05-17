В Финляндии сравнили строящийся на границе с Россией забор с садовой оградой

В Финляндии раскритиковали тестовый участок ограждения на границе с Россией. Фото: Олег ЗОЛОТО

Забор, который строит Финляндия на границе с Россией, напоминает садовое ограждение. Такое мнение высказала обозреватель Иида Халликайнен в публикации для издания Ilta-Sanomat.

Журналистка приводит высказывания пользователей Twitter, которые назвали тестовый участок пограничного заграждения «оградой для детского сада» или «садовым заборчиком». Фото тестового участка опубликовало финское пограничное ведомство 12 мая.

Тем временем профессор Юсси Лайне обратил внимание на то, что тестовый участок ограждения «не соответствует изображениям и чертежам изначального проекта» и назвал проект пустой тратой денег налогоплательщиков.

Напомним, пограничная служба планирует построить вдоль границы с Россией около 200 километров забора в течение трех-четырех лет, стоимость проекта оценивается в 380 миллионов евро, отмечается в статье. В Финляндии считают, что забор поможет снизить риск нелегальной иммиграции. И если он покажет свою эффективность, то подобные конструкции появятся и на менее приоритетных участках границы.

Тем временем из-за забора на границе с ЕС в белорусских лесах стало почти в два раза меньше животных. Подробности здесь на KP.RU.