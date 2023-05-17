Захарова: Россия не отойдет от своих позиций по соблюдению условий зерновой сделки

Захарова заявила, что Россия не отступит от своей позиции по условиям зерновой сделки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия не отступит от своих позиций относительно соблюдения условий зерновой сделки. Такую позицию озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда». Видео интервью размещено в Telegram-канале Марии Захаровой.

«Никакого отхода от позиций по соблюдению тех условий, которые не просто выдвинула наша страна, а которые были включены в эти договоренности и были скреплены обязательствами сторон, никакого отхода от этих позиций не будет, потому что, как уже было сказано министром иностранных дел России, это часть пакетной сделки. Это не история про то, что одна страна или группа стран реализует свои интересы, а другие должны ожидать какой-то своей очереди», - сказала Захарова.

Ранее на переговорах по зерновой сделке сообщили, что хороших перспектив по ее продлению нет.

Также сообщалось, что итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни считает, что если зерновая сделка прекратится и сдвигов в суданском кризисом не будет, то может появиться новая мощная волна мигрантов из Африки.

Тем временем, политолог Георгий Бовт в интервью Радио «Комсомольская правда» объяснил, почему чисто экономически зерновая сделка не имеет смысла для России.