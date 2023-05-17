Американский журналист Моррис назвал «уроками смерти» обучение украинских танкистов в Великобритании

Американский журналист назвал "уроками смерти" обучение солдат ВСУ в Великобритании. Фото: REUTERS

Украинские военные получают в Великобритании «уроки смерти». Так охарактеризовал происходящее американский журналист Клейтон Моррис, комментируя опубликованное министерством обороны Соединенного Королевства видео обучения солдат ВСУ управлению танками Challenger 2.

По словам Морриса, в числе прочего британские инструкторы обучают украинских военных обращению со снарядами, начиненными обедненным ураном.

«Британская армия просто замечательная: «собирайтесь рядом, настало время для урока убийства. Давайте я покажу вам, как уничтожить вашу страну», - иронизирует Клейтон Моррис в программе Redacted News.

Напомним, летом этого года Великобритания начнет также обучение пилотов Вооруженных сил Украины. Предполагается, что украинским летчикам покажут навыки пилотирования, которые они впоследствии смогут применить на самолетах различного типа, в том числе и на истребителях F-16.

Ранее сайт KP.RU писал, что от «урановых» снарядов Украина превратится в необитаемую Луну: Что это за боеприпасы и чем они так страшны, читайте здесь.

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