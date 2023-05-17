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НовостиПолитика17 мая 2023 2:55

В США расценили возможную поставку Украине западных истребителей как отправку страны «на убой»

Американцы в сети раскритиковали идею поставки Украине истребителей F-16
Мария ПАВЛОВА
Возможная поставка Украине F-16 станет отправкой страны на убой, считают в США.

Возможная поставка Украине F-16 станет отправкой страны на убой, считают в США.

Фото: REUTERS

Возможная поставка Киеву истребителей F-16 станет отправкой Украины «на убой». Такое мнение высказали читатели американского издания Breitbart после публикации о совместной деятельности Киева и Лондона по ускорению получения Киевом западных истребителей.

«Великобритания — самый лучший друг Украины, который, обнимая ее за плечи, ведет ее на убой», — так прокомментировал публикацию пользователь с ником Dez.

Ранее американский журналист Моррис назвал «уроками смерти» обучение украинских танкистов в Великобритании, отметив, что британские инструкторы учат украинцев использовать снаряды с обедненным ураном.

Тем временем в офисе Зеленского заявили, что Украине не хватает оружия для начала контрнаступления.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 мая 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.

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