В США расценили возможную поставку Украине западных истребителей как отправку страны «на убой»

Возможная поставка Украине F-16 станет отправкой страны на убой, считают в США. Фото: REUTERS

Возможная поставка Киеву истребителей F-16 станет отправкой Украины «на убой». Такое мнение высказали читатели американского издания Breitbart после публикации о совместной деятельности Киева и Лондона по ускорению получения Киевом западных истребителей.

«Великобритания — самый лучший друг Украины, который, обнимая ее за плечи, ведет ее на убой», — так прокомментировал публикацию пользователь с ником Dez.

Ранее американский журналист Моррис назвал «уроками смерти» обучение украинских танкистов в Великобритании, отметив, что британские инструкторы учат украинцев использовать снаряды с обедненным ураном.

Тем временем в офисе Зеленского заявили, что Украине не хватает оружия для начала контрнаступления.

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