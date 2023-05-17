Саммит диалога по безопасности Quad отменен из-за ситуации с госдолгом США

Из-за ситуации с госдолгом США отменен саммит четырехстороннего диалога по безопасности Quad Фото: REUTERS

Саммит четырехстороннего диалога по безопасности Quad, который планировалось провести в Сиднее 23-24 мая, отменен из-за ситуации с госдолгом США, которая может вызвать дефолт в этой стране. Об этом сообщил глава правительства Австралии Антони Албанезе.

«Встреча Quad не состоится в Сиднее на следующей неделе», - сказал премьер-министр эфире ABC News.

Напомним, в саммите должны были принять участие лидеры Автралии, Индии, США и Японии.

Ранее сообщалось, что Байден отменил поездки в Австралию и Папуа-Новую Гвинею из-за ситуации с госдолгом США.

Напомним, в министерстве финансов США подтвердили, что с 1 июня 2023 года в стране может наступить дефолт. Об этом сказано в письме главы американского финансового ведомства Джанет Йеллен к законодателям.

Ранее глава минфина отмечала, что у США заканчиваются возможности применять экстраординарные меры, направленные на борьбу с надвигающимся дефолтом.

Ждет ли США дефолт и чем это опасно, читайте здесь на KP.RU.

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