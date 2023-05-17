Германский политолог объявил провал стратегии Запада в отношении Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действия Запада на Украине не способствуют урегулированию конфликта, так как эта страна в определенном смысле действительно находится в российской сфере влияния. Такое мнение высказал немецкий политолог Йоханнес Варвик в публикации для издания Frankfurter Allgemeine.

«Учитывая серьезные разрушения, огромные потери и все еще значительный потенциал эскалации наивно делать вид, что западный путь имел или может иметь успех», - написал политолог, отметив, что Запад фактически перешел «красные линии» еще до начала конфликта.

Тем временем в офисе Зеленского заявили, что Украине не хватает оружия для начала контрнаступления.

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