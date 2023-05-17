Урсуле фон дер Ляйен посоветовали подать в отставку после резкого высказывания о России

Урсуле фон дер Ляйен посоветовали уйти в отставку после высказывания о России. Фото: REUTERS

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен посоветовали уйти в отставку после её резкого высказывания о России.

Еврочиновница написала пост в Twitter о том, что украинские правозащитники требуют призвать Россию к ответственности за якобы «военные преступления». После этого на неё обрушился шквал возмущенных комментариев.

Урсулу фон дер Ляйен пользователи назвали «оторванной от реальности» и отметили, что «это выглядит как секта». Один из пользователей написал, что нужно призвать к ответственности США, НАТО и ЕС за ведение прокси-войны против России, а другой посоветовал главе Еврокомиссии «подать в отставку и отправляться в тюрьму».

Напомним, германский политолог Варвик объяснил, почему действия западных стран на Украине не способствуют урегулированию конфликта.

Ранее американский журналист Моррис назвал «уроками смерти» обучение украинских танкистов в Великобритании, отметив, что британские инструкторы учат украинцев использовать снаряды с обедненным ураном.

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