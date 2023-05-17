Что произошло в ночь на 17 мая

Министр обороны РФ Сергей Шойгу опроверг данные украинских ПВО о якобы сбитых российских ракетах "Кинжал". Фото: REUTERS

Российские войска не выпускают по военным объектам Украины столько гиперзвуковых ракет «Кинжал», сколько якобы сбивают украинские системы противовоздушной обороны, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По словам министра, украинские военные постоянно ошибаются в типе ракет, которые пытаются сбить, поэтому не попадают по целям.

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