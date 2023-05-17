МИД Индии ответил на угрозы Борреля из-за российской нефти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар призвал главу дипломатии ЕС Жозепу Боррелю для начала изучить документы Европейского союза, прежде чем угрожать Нью-Дели ограничениями из-за продажи продуктов переработки российской нефти

«Посмотрите на правила Совета ЕС: российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская. Я бы настоятельно призвал вас взглянуть на постановление Совета [ЕС] 833/2014», - приводит агентство ANI обращение индийского министра к главе европейской.

Указанный документ является регламентом об антироссийских санкционных ограничениях. В своих уточнениях Евросоюз отмечал возможность ввозить нефтепродукты из российской нефти, а также произведенные в третьих странах.

Ранее Боррель назвал обходом санкций, если «дизель или бензин попадают в Европу из Индии и производятся с использованием российской нефти», призвав Европейский союз «принять меры». По его словам, необходимо «действовать», если в Нью-Дели намерены «стать центром переработки российской нефти и продажи полученных нефтепродуктов Евросоюзу».

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