Маск заявил, что хотел бы видеть на посту президента США «просто нормального человека» Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск хочет видеть на посту президента Соединенных Штатов «просто нормального человека». Об этом бизнесмен заявил в интервью телеканалу CNBC.

«Хотелось бы, чтобы президентом был просто нормальный человек», - отметил миллиардер.

Он сравнил главу государства с генеральным директором страны, и добавил, что тот должен быть хорошим.

В то же время, по мнению бизнесмена, каких-либо фальсификаций на президентских выборах в США в 2020 году не было.

Напомним, в 2024 году в Соединенных Штатах пройдут выборы главы государства. Действующий президент США Джо Байден уже официально объявил о своем намерении остаться в Белом доме на второй срок. Главным его соперником, скорее всего, опять будет Дональд Трамп, также официально вступивший в президентскую гонку.

Последний постоянно критиковал политику Байдена и даже назвал действующего президента США врагом государства.

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