В США заявили об утрате долларом статуса лидирующей валюты Фото: REUTERS

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что доллар утрачивает лидирующие позиции, указав на то, что США стали самым большим должником в мире.

По словам эксперта, на данный момент люди отказываются от использования доллара, в том числе, потому что США стали крупнейшей страной-должником в истории. Роджерс также отметил, что международная валюта должна обладать абсолютно нейтральным статусом.

«Любой может использовать ее для любых целей, для чего угодно. Но сейчас Вашингтон меняет правила игры, и если они разозлятся на вас, они могут вас отключить», - приводит РИА Новости заявление эксперта.

Роджерс заявил, что на данный момент даже дружественные США страны допускают возможность попадания под такие ограничения, из-за чего даже многие партнеры Вашингтона ищут альтернативу, которая способна конкурировать с долларом.

«Этот процесс ускоряется, поскольку многие партнеры США беспокоятся о том, что с ними может что-то случиться», - отметил он, уточнив, что на данный момент в мире не нашлось равнозначной замены доллару, однако среди возможных претендентов на такой статус он назвал китайский юань, но подчеркнул, что это не полностью свободно конвертируемая валюта.

Напомним, в начале мая этого года в МВФ заявили, что во всем мире постепенно наблюдается отказ от использования американского доллара, но отметили, что пока сложно говорить о какой-либо альтернативе.

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