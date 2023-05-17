Politico: ЕС придется выбирать между Украиной и Турцией при расширении союза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюзу придется выбирать, кто войдет в состав объединения – Украина или Турция, потому что принять обе страны он не сможет из-за экономических трудностей. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы - это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет», - заявил изданию высокопоставленный анонимный чиновник.

Как пишет Politico, скорее всего, во втором туре президентских выборов в Турции победит действующий глава государства Реджеп Эрдоган, после чего в Евросоюзе «с облегчением выдохнут». Издание поясняет, что, в случае победы Кемаля Кылычдароглу, ЕС придется возобновить давно замороженные переговоры о вступлении Турции в союз.

Напомним, сайт KP.RU следил за ходом голосования на выборах президента Турции, которые прошли 14 мая 2023 года. По данным избирательной комиссии, действующий президент Турции Реджеп Эрдоган набрал 49,51% голосов, его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.

Таким образом ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. В связи с этим Высшая избирательная комиссия страны объявила второй тур выборов. Он состоится 28 мая 2023 года.

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