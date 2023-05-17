Суд ООН в июне 2023 года проведет слушания по иску Украины против России о дискриминации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге проведет слушания по иску Украины против России от 2017 года по делу о якобы "финансировании терроризма" в Донбассе, а также "дискриминации в Крыму".

Как сообщается в заявлении инстанции, Международный суд ООН проведет "публичные слушания по делу о применении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

Уточняется, что слушания пройдут 6-14 июня 2023 года во Дворце мира в Гааге.

Напомним, в начале 2017 года Украина подала иск против России в Международный суд ООН, требуя признать российские действия в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Тем временем, Москва не раз заявляла, что националистические батальоны под руководством киевской власти с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.

Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, когда за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% жителей полуострова, а также 95,6% - жителей Севастополя.

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