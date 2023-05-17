Посольство КНР в Британии назвало визит Лиз Трасс на Тайвань опасным политическим шоу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель китайского посольства в Лондоне назвал визит бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на Тайвань «опасным политическим шоу», а также провокационным шагом, отметив, что это не принесет Лондону пользы.

«Визит британского политика Лиз Трасс на Тайвань - опасное политическое шоу, которое не принесет Великобритании ничего, кроме вреда. Этот провокационный шаг вызвал сильное возмущение среди китайского народа и будет решительно отвергнут людьми с совестью», - сказано в заявлении дипмиссии.

В заявлении говорится о том, что бывшая глава британского правительства разыгрывает «тайваньскую карту», а «ей подобные вступают в сговор с сепаратистскими силами», выступающими за независимость Тайваня для того, чтобы позже «спровоцировать конфронтацию и эскалацию напряженности».

Напомним, накануне Минобороны Китая заявило об усилении военной подготовки на фоне закупки Тайванем вооружений у США.

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