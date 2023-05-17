Живой мужчина извлечен из-под завалов через три месяца после землетрясения в Сирии Фото: REUTERS

Живой мужчина был извлечен спасателями из-под завалов через три месяца после сильнейшего землетрясения в Сирии. Об этом сообщил портал Akhbar.fouri.

На фото, распространенных в Сети, можно увидеть, что мужчина сильно истощен, а его лицо заросло густой бородой и усами. Не сообщается, как именно ему удалось выжить, однако известно, что его передали врачам для наблюдения и реабилитации.

Напомним, два разрушительных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля 2023 года. Они стали самыми сильными за последние сто лет в Турции, оказав также влияние и на соседнею Сирию. Через пару дней зарегистрировал сразу несколько землетрясений, магнитуда которых была около 5. Согласно последним данным, жертвами этих землетрясений в Турции стали около 50 тысяч человек.