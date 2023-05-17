Захарова назвала возмутительным отсутствие реакции ООН на заявления Буданова о терактах в России Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в среду, 17 мая, прокомментировала отсутствие реакции со стороны ООН на слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о причастности Киева к терактам в России. Дипломат назвала происходящее возмутительным.

«Было сделано заявление руководителя ГУР киевского режима, что они действительно причастны к тому, что происходит с лидерами общественного мнения, журналистами, политологами нашей страны. На это абсолютно четкое, лобовое признание ООН – не в виде коллектива стран, а в виде ее секретариата – не смогла дать никакого ответа», - сказала Захарова, выступая на радио Sputnik.

Она напомнила, что официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не знает о таком заявлении Буданова.

«Это возмутительно... Нет никакого оправдания секретариату ООН», – считает официальный представитель МИД.

По мнению Захаровой, либо Дюжаррик профнепригоден, либо ангажирован Украине. В связи с этим, российскими дипломатами в секретариат ООН будут переданы материалы о «вопиющем факте непрофессионализма» официального представителя генсека организации.

Напомним, ранее Буданов подтвердил причастность Киева к терактам в отношении ряда медийных лиц в России. Позже глава ГУР признал, что Украина «ведет работу» с российской оппозицией, которая, по его словам, якобы является источником информации.

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