Михаил Дегтярев: «Главная цель совета – улучшить жизни наших людей!»

Хабаровский край стал одним из пилотных регионов, в котором начали внедрять социальный стандарт. Фото: Агентство стратегических инициатив

Создание регионального совета при высшем должностном лице субъекта, призванного улучшить качество жизни стало главной темой совещания, участие в котором в режиме ВКС принял губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Организатором мероприятия стало Агентство стратегических инициатив, а председателем выступила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

К совещанию из разных регионов также подключились члены Федеральной экспертной группы по вопросам интеграции Совета по качеству жизни при внедрении положений Регионального социального стандарта, а также главы регионов, где региональные советы уже сформированы.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что Хабаровский край был в числе пилотных регионов, внедряющих у себя мероприятия Национальной социальной инициативы.

- Появление таких органов, как совет по качеству жизни является частью работы по исполнению поручений нашего президента Владимира Путина. Цель проекта заключается в улучшении качества жизни людей и помощи в решении вопросов в рамках конкретных жизненных ситуаций, - отметил Михаил Дегтярев.

Сегодня на территории Хабаровского края действуют три пилотных проекта АСИ, среди которых работа по жизненным ситуациям в социальной сфере и внедрение институтов регионального сервисного уполномоченного и сервис-дизайна, а также регионального сервисного стандарта. Субъект стал одним из 40 первых регионов, где внедряется региональный социальный стандарт. 26 апреля в крае прошло первое заседание сформированного совета по качеству жизни.

- Главная цель совета – улучшить жизни наших людей! Президент Владимир Путин также подчеркивает, что необходимо ставить большие задачи и стремиться к тому, чтобы Россия стала источником технологий и компетенций, являясь примером в создании возможностей для самореализации каждого человека, - пояснил губернатор.

Руководитель АСИ, в свою очередь, отметила активную работу правительства края по реализации РСС.

- Знаю, как здесь ведется работа. Хорошие практики были наработаны региональным сервисным уполномоченным Хабаровского края по вопросу планирования рождения ребенка, который сегодня структурируется на федеральном уровне и учитывается в докладе по демографии, представляемом Президенту России, - отметила Светлана Чупшева.

В ходе заседания поступили рекомендации о включении в Совет по качеству жизни представителей образовательных организаций и ведомств, занимающихся грантовой поддержкой, что послужило бы хорошим подспорьем для разработки новых форматов подготовки кадров.