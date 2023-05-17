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НовостиВ мире17 мая 2023 7:42

Херш заявил, что Байден получает неполные разведданные об украинском конфликте

По словам журналиста, некоторые материалы американских спецслужб не доходят до главы Белого дома
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Херш заявил, что Байден получает неполные разведданные об украинском конфликте

Херш заявил, что Байден получает неполные разведданные об украинском конфликте

Фото: REUTERS

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден получает неполную разведывательную информацию о ходе украинского конфликта, отметив, что некоторые материалы американских спецслужб не доходят до главы Белого дома.

«Мне сказали, что некоторые из лучших разведданных о конфликте не доходят до президента, и не по вине тех, кто дает часто противоречащие друг другу оценки», - разместил американский журналист соответствующее сообщение на своем сайте.

Напомним, Херш также заявил, что группа стран - членов Европейского союза во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить украинский конфликт. Как уточнил американский журналист, в данную группу также входят прибалтийские и восточноевропейские страны, среди которых есть Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.