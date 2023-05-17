Херш заявил, что Байден получает неполные разведданные об украинском конфликте Фото: REUTERS

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден получает неполную разведывательную информацию о ходе украинского конфликта, отметив, что некоторые материалы американских спецслужб не доходят до главы Белого дома.

«Мне сказали, что некоторые из лучших разведданных о конфликте не доходят до президента, и не по вине тех, кто дает часто противоречащие друг другу оценки», - разместил американский журналист соответствующее сообщение на своем сайте.

Напомним, Херш также заявил, что группа стран - членов Европейского союза во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить украинский конфликт. Как уточнил американский журналист, в данную группу также входят прибалтийские и восточноевропейские страны, среди которых есть Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.