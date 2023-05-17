Лавров заявил, что Запад пытается ставить постсоветские страны в неудобное положение из-за связей с Россией Фото: REUTERS

Руководитель министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада предпринимают попытки поставить постсоветские страны в неудобное положение из-за того, что те поддерживают Россию.

«Много фактов, опирающихся на действия, заявления наших ближайших союзников, стратегических партнеров, которые говорят о том, что их ставят в очень неудобное положение», - заявил Лавров в интервью телеканалу "Царьград", размещенном на сайте МИД РФ.

Глава ведомства напомнил, что большая доля экономических связей приходится на Россию, Евразийский экономический союз и Содружество Независимых Государств. В то же время, по мнению Лаврова, увеличивается доля западных стран в экономике Центральной Азии и Закавказья.

«Запад методично и цинично требует от них не делать шагов, противоречащих его интересам, обещая «золотые горы». Хотя на самом деле это оборачивается только вмешательством во внутренние дела», - считает руководитель МИД России.

Лавров также заявил о том, что в некоторых странах бывшего СССР появляется все больше организаций, финансирование которых осуществляют США и страны ЕС. Однако, несмотря на это, по словам дипломата, государства постсоветского пространства остаются на стороне России, о чем говорит визит их лидеров на мероприятия, посвященные Дню Победы в Москве.

Как писал сайт KP.RU, ранее Россию с рабочими визитами посетили главы стран СНГ. Они приняли участие в Параде Победы на Красной площади, а также в неформальном завтраке с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

О том, что страны Запада пытаются привести в действие сценарии разжигания конфликтов на территории СНГ, ранее также заявлял Владимир Путин. По его словам, риски дестабилизации ситуации растут не только на постсоветском пространстве, но и в других частях мира, например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.