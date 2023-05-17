ФАС призвала распространить параллельный импорт на все категории товаров

Максим Шаскольский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Федеральной антимонопольной службы (ФАС) считают необходимым распространить параллельный импорт на все категории товаров. Такое заявление сделал глава ФАС Максим Шаскольский, отметив, что в таком случае правообладатели не смогут устанавливать монопольно высокие цены.

Глава ведомства уточнил, что ФАС призывает установить на территории России международный принцип исчерпания прав, которые существовали до 2002 года, поскольку в ином случае страна продолжить жить в ситуации, когда правообладатели и дистрибьюторы устанавливают высокие цены.

Шаскольский отметил, что временно исключить из параллельного импорта можно предприятия, которые локализовали производство, вложили деньги и обеспечивают поставку товаров.

Напомним, в декабре прошлого года руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин сообщил, что с мая 2022 года в Россию в рамках параллельного импорта было ввезено товаров на общую сумму более 20 миллиардов долларов.