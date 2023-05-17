Суд в Париже приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о коррупции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Апелляционный суд в Париже оставил без изменения приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози, приговорив его к трем годам тюрьмы, два из которых условно, по делу о коррупции и «торговле влиянием». Однако экс-главе государства разрешили отбывать наказание дома с электронным браслетом.

«Суд оставил в силе его трехлетний тюремный срок, но два из них были условно, и суд постановил, что Саркози может носить электронный браслет вместо того, чтобы отправиться в тюрьму на оставшийся год», - пишет издание France 24.

Напомним, судебный процесс в отношении Саркози начался в ноябре 2020 года. Вместе с бывшим президентом Франции по делу проходили адвокат Тьерри Эрзог, а также бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

Следствие пришло к выводу, что Саркози через Эрзога пообещал Азиберу пост в Монако. В свою очередь, последний должен был поделиться конфиденциальной информацией о расследовании, касающемся обвинений в незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

В марте 2021 года суд Парижа приговорил Саркози к трем годам лишения свободы, два из которых условные, за коррупцию и «торговлю влиянием». Это решение было обжаловано бывшим президентом в апелляции.