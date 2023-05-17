МВД объявило в розыск Юрия Денисова, подозреваемого в убийстве военкора Владлена Татарского

Владлен Татарский Фото: Кадр видео

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск члена украинской диверсионно-террористической группы, украинского гражданин Юрия Денисова, который является соучастником убийства военного журналиста Владлена Татарского.

«Денисов Юрий Михайлович, 13 августа 1987 года рождения. Место рождения - город Снежное, Донецкая область, Украина. Разыскивается по статье УК РФ», - говорится в базе ведомства, где не уточнили статью, по которой ведется розыск.

Напомним, Владлен Татарский умер в результате мощного взрыва, который прогремел 2 апреля 2023 года в кафе Санкт-Петербурга, в результате чего примерно 30 человек пострадали. На следующий день была задержана Дарья Трепова. Национальный антитеррористический комитет (НАК) позже заявил, что данный взрыв был запланирован украинскими спецслужбами, но при поддержке агентуры из сторонников ФБК*, среди которых была и Дарья Трепова.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом