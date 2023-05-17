Глава разведки Украины попытался оправдаться после слов об убийствах россиян Фото: REUTERS

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов решил уточнить значение своего заявление об "убийстве россиян", назвав свои слова о покушениях на российских граждан "порезанной версией".

Как заявил глава военной разведки в интервью, публикованном на YouTube-канале «Исландия», его слова преподнесли в "порезанной версии", и оно относилось только тем россиянам, которые якобы являются "военными преступниками".

Напомним, Буданов, комментируя вопрос о причастности украинских спецслужб к убийству Дарьи Дугиной, сказал: "Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".

Кроме того, как писал сайт KP.RU, глава украинской разведки подтвердил причастность Киева к терактам, совершенным против некоторых медийных лиц в России, но не стал комментировать совершенное накануне покушение на писателя Захара Прилепина.