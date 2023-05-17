Путин заявил, что запуск в Иране железной дороги Решт - Астана позволит диверсифицировать транспортные потоки Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин по видеосвязи вместе с иранским коллегой Эбрахимом Раиси принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара, заявив, что она позволит диверсифицировать транспортные потоки.

«Уникальная транспортная артерия «Север - Юг», частью которой станет железная дорога Решт - Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки», - сказал российский лидер, отметив, что перевозки по этому коридору «будут обладать значительными конкурентными преимуществами».

Комментируя запуск коридора «Север - Юг», российский лидер отметил, что он будет использоваться для перевозок продовольствия агропромкомплекса для потребителей в Иране, а также для стран Африки.

Со стороны России договор подпишет министр транспорта РФ Виталий Савельев, с иранской стороны – министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш.

Напомним, в 2019 году Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о совместной разработке проекта создания энергоканала «Север - Юг» между системами трех стран.