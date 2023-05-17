В Домодедово изъяты крапленые игральные карты с превышенным в 440 раз радиационным фоном Фото: Иван ВИСЛОВ

В аэропорту Домодедово изъяты крапленые игральные карты, радиационный фон которых превышал норму в 440 раз. Об этом в среду, 17 мая, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ, уточнив, что такой груз в Москву собиралась провести гражданка Вьетнама, которая прибыла в российскую столицу из Дубая.

Сообщается, что подобные карты используют мошенники для идентификации «необходимой» карты, для чего у игрока должен быть дозиметр.

«С помощью радиометра - спектрометра таможенники установили, что на поверхности карт присутствует радиоактивный изотоп калия-40, а уровень излучения значительно превышает естественный и является опасным для здоровья», - заявила пресс-служба ФТС.

Напомним, ранее радиоактивные карты в Домодедово привезла стюардесса. Как писал сайт KP.RU, тогда излучение превысило норму в 1000 раз.