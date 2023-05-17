В России собираются разрешить использовать маткапитал для покупки жилья в исламском банкинге

Маткапитал собираются разрешить использовать для покупки жилья в исламском банкинге Фото: REUTERS

Материнский капитал собираются разрешить использовать для покупки жилья в соответствии с принципами исламского банкинга. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Центробанк РФ.

Как заявил в Банке России, данная инициатива будет предусмотрена поправками к проекту закона о партнерском финансировании. Уточняется, что подобный эксперимент по внедрению исламского банкинга начнется в Дагестане, Чечне, а также Башкирии и Татарстане с 1 июля этого года и продлится два года.

Замдиректора юридического департамента ЦБ Максим Филимонов назвал важной поправкой возможность использовать маткапитал для покупки жилья в рассрочку по партнерскому финансированию. Отмечается, что перечень подобных сделок по программе партнерского финансирования будет строго обозначен.

В пресс-службе Минтруда отметили, что какие-либо поправки в законодательство в вопросе использования маткапитала при покупке недвижимости по партнерскому финансированию не потребуются.

Напомним, ранее Госдума РФ приняла законопроект о маткапитале для отцов с детьми от суррогатных матерей.