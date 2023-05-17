Больше трети россиян экономят на своем лечении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне признаются, что стараются экономить на своем лечении. Такой позиции придерживаются почти треть респондентов (35%), а самой дорогой услугой считаются анализы (41%), потому что зачастую на диагностику уходят тысячи рублей. Средний чек на единоразовую услугу в 23% случаев составляет 5 тыс.рублей, а в 17% - превышает 20 тыс.рублей.

Чаще всего высокими цены называют те, кто считает исходя из того, что нужно лечить всю семью (63%). В итоге 37% россиян вынуждены откладывать деньги на посещение врачей, а четверть опрошенных – брать в долг.

Сколько россияне тратят на врачей:

От 30 до 50 тыс.рублей - 36%,

От 50 до 100 тыс.рублей - 29%.

Из-за высоких цен россияне все чаще занимаются самолечением. Что касается визитов к врачам, то 80% стараются проходить обследования у врачей только если есть какие-то акции. Таковы результаты исследования приводит «Газета.ru» cо ссылкой на онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu.

Аналитики провели исследование и выяснили, сколько денег россияне тратят в месяц, если сталкиваются с непредвиденными расходами. Отмечается, что чаще всего на непредвиденные расходы у россиян уходит от 6 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц — так ответили 42% респондентов, пишет RT.

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