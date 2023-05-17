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НовостиПолитика17 мая 2023 9:40

В Кремле прокомментировали перспективы продления зерновой сделки

Песков назвал гипотетические рассуждения о продлении зерновой сделки неуместными
Екатерина КОСОБОКОВА
Песков назвал гипотетические рассуждения о продлении зерновой сделки неуместными

Песков назвал гипотетические рассуждения о продлении зерновой сделки неуместными

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 17 мая, прокомментировал перспективы продления зерновой сделки. Он заявил, что гипотетические размышления о ее будущем неуместны.

Пресс-секретарь президента попросил всех дождаться объявления итогового решения по сделке.

«Не думаю, что здесь уместны какие-либо гипотетические рассуждения», - заявил Песков.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик говорил о том, что дискуссии о судьбе сделки должны снова начаться на техническом уровне до 18 мая 2023 года. В то же время источник, знакомый с ходом переговоров, заявлял, что хорошие перспективы по продлению действия зерновой сделки пока отсутствуют.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова недавно подчеркнула, что Россия не отступит от своих позиций относительно соблюдения условий зерновой сделки.

По ее словам, в данном случае не идет речи о том, что одна страна или группа стран реализует свои интересы, а другие должны ожидать какой-то своей очереди.