Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 мая 2023 9:55

Реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва 2023 года

Глава Минцифры РФ заявил, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва 2023 года

Реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва 2023 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Реестр военнообязанных в полном объеме начнет свою работу не раньше осеннего призыва 2023 года. Такое заявление сделал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», - заявил министр.

Глава ведомства уточнил, что данные повестки не должны приходить гражданам, имеющим право на отсрочку, поскольку их данные исключаются на этапе формирования рассылки, однако если повестка поступит, то ее можно будет обжаловать на «Госуслугах», приложив советующие документы.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, отметив, что данная система нуждается в модернизации. Глава Минцифры РФ отметил, что цифровизация воинского учета позволит оптимизировать призыв на срочную службу.