Реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Реестр военнообязанных в полном объеме начнет свою работу не раньше осеннего призыва 2023 года. Такое заявление сделал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», - заявил министр.

Глава ведомства уточнил, что данные повестки не должны приходить гражданам, имеющим право на отсрочку, поскольку их данные исключаются на этапе формирования рассылки, однако если повестка поступит, то ее можно будет обжаловать на «Госуслугах», приложив советующие документы.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, отметив, что данная система нуждается в модернизации. Глава Минцифры РФ отметил, что цифровизация воинского учета позволит оптимизировать призыв на срочную службу.