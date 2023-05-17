ЕС собирается добавить в санкционные списки более ста компаний и физлиц из России

ЕС собирается добавить в санкционные списки более ста компаний и физлиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз в рамках новых ограничительных мер в отношении Москвы собирается добавить в санкционные списки примерно 100 людей и компаний. Об этом сообщает EUobserver, ссылаясь на предложения к 11-му пакету санкций.

«ЕС заморозил счета более чем 1,6 тысячи российских физических лиц и компаний... В 11-м пакете будут добавлены около 100 наименований», - сказано в публикации.

Отмечается, что при ухода с российского рынка иностранные компании могут столкнуться с необходимостью выплатить до 25% прибыли в России. «Новые правила могут предусматривать налог до 25% с российской прибыли компаний стран ЕС, таких как Armani, Clarins, Raiffeisen и остальных, которые остались в РФ», - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Еврокомиссии заявили, что новые санкции Европейского союза направлены на ограничение транзита через Россию, уточнив, что в первую очередь собираются ограничивать категории товаров двойного назначения.