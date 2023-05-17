Песков переадресовал вопрос об инициативе отменить указ 1954 года о передаче Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 17 мая, в ответ на просьбу прокомментировать инициативу по отмене указа 1954 года, согласно которому Крым был передан Украинской ССР, пояснил, что лучше стоит обратиться к авторам идеи.

Пресс-секретарь президента добавил, что не может оценить актуальность такой инициативы, так как не видел ее.

«Я думаю, что есть смысл обратиться к ним за разъяснениями, вы их получите обязательно», - пояснил Песков.

Напомним, ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд РФ с просьбой отменить указ 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР. Таким образом, по мнению депутата, будет окончательно поставлена точка в вопросе с принадлежностью полуострова.

В свою очередь, инициативу крымских депутатов уже поддержали в Совете Федерации РФ. Так, сенатор Ольга Ковитиди отметила, что нормативно-правовые акты о передаче Украине Крыма не имеют юридической силы, поскольку были приняты в рамках партийных решений, а не в соответствии с законодательством СССР.