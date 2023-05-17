Лавров заявил, что США предлагают Армении "прогнать русских" с территории республики Фото: REUTERS

Руководитель министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у ведомства есть информация о том, что Соединенные Штаты предлагают Армении «прогнать русских» с территории страны, а также убрать из республики российскую военную базу.

В интервью телеканалу "Царьград", размещенном на сайте МИД РФ, Лавров заявил, что Соединенные Штаты и их союзники активно занимаются тем, чтобы «раскачать» ситуацию в странах постсоветского пространства, поддерживающих Россию.

«Знаю, что армянам они говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории, и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность», - сказал глава МИД РФ.

По его словам, такие действия США являются откровенной провокацией.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лавров заявил о попытках стран Запада поставить постсоветские страны в неудобное положение из-за того, что те поддерживают Россию. Несмотря на это, по словам дипломата, государства постсоветского пространства остаются на стороне России, о чем говорит визит их лидеров на мероприятия, посвященные Дню Победы в Москве.

Напомним, в Армении расположена 102-я военная база РФ. Договор о ней действует до 2044 года. Российские военные стоят сразу в двух гарнизонах — в городе Гюмри и в Ереване.