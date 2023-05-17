Песков заявил, что в Кремле видели обращение из-за дел о госизмене против российских ученых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 мая, сообщил, что в Кремле видели открытое письмо коллектива Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН в поддержку сотрудников учреждения, арестованных за госизмену.

«Мы действительно видели это обращение, но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он подчеркнул, что обвинения являются серьезными, и напомнил, что решение о виновности человека принимает суд.

«Я не думаю, что Кремль может дать какую-то реакцию», - добавил Песков, пояснив это тем, что ведется расследование.

Напомним, ранее сотрудники института РАН опубликовали обращение с просьбой поддержать их коллег, которые были арестованы по уголовным делам о государственной измене. Коллектив учреждения заявил, что за последний год трое ученых-аэродинамиков - Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев – были задержаны по таким статьям.

В учреждении сообщили, что причиной возбуждения дел стали выступления ученых на международных семинарах и конференциях, а также публикации статей в иностранных журналах и участие в международных научных проектах.

Сайт KP.RU также ранее писал о задержании летом прошлого года замдиректора Института теоретической и прикладной механики имени СО РАН Анатолия Маслова и главы института Александра Шиплюка.