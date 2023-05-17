Лавров заявил, что США не позволят странам ЕС стать автономными

Лавров заявил, что США не позволят ЕС иметь автономию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Вашингтон никогда не позволит Европейскому союзу быть автономным.

Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макарона. Как писал сайт KP.RU, ранее французский лидер сказал о том, что Москва якобы потерпела геополитическое поражение, поскольку «впала в вассальную зависимость» от Пекина и заставила сомневаться в себе своих исторических союзников.

«Что касается заявлений господина Макрона насчет вассала, хозяина. Вы знаете, это по Фрейду. У кого что болит... Макрон известен тем, что не первый год провозглашает курс на стратегическую автономию ЕС. Всем же прекрасно понятно, что никакой автономии США не позволят иметь ЕС», - заявил министр иностранных дел РФ в среду, 17 мая.