Посол Украины во Франции потребовал извинений за сравнение турне Зеленского с цирком-шапито Фото: REUTERS

Украинский посол в Париже Вадим Омельченко потребовал извинений после того, как ведущие радиостанции RTL France сравнили европейское турне президента Украины Владимира Зеленского с цирком-шапито.

Ранее в эфире радиостанции юморист Лоран Герра представил турне украинского лидера как «цирк, путешествующий со своим зверинцем», в «труппу» которого вошли президент США Джо Байден, «эквилибрирующий на своих ходунках», а также «надоедливая» глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и кастрюльные концерты французского лидера Эммануэля Макрона.

Омельченко назвал такие сравнения цинизмом и бестактностью, которые «не присущие дружественному французскому народу».

«Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и за вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью жизни», - заявил украинский дипломат.