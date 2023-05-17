Лавров: Комментировать стенания Вашингтона о якобы «нежелании России вести переговоры с Киевом» уже надоело, фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя конфликт на Украине и многочисленные заявления по этому поводу с Запада, заявил о том, что он уже устал реагировать на "слёзы Вашингтона" о якобы нежелании РФ вести мирный диалог с Киевом.

«Уже надоело комментировать стенания из Вашингтона, что РФ якобы не заинтересована в диалоге с Киевом», - говорит глава МИД России.

Лавров в очередной раз напомнил всем, включая западных лидеров, о том, что президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно открещивается от любого диалога, и даже установил это на законодательном уровне, фактически запретив себе и своим ведомствам переговоры с Россией.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Лавров также прокомментировал план Китая по мирному урегулированию украинского конфликта. По словам министра, КНР в очередной раз демонстрирует системную и чёткую позицию, основанную на принципах здоровых международных отношений.