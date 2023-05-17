В ЕС заявили, что санкционные товары попадают в Россию через Центральную Азию и Армению Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя предложения Еврокомиссии по реформированию Таможенного союза ЕС, заявил, что Европейский союз регистрирует подозрительное увеличение торговых потоков из Евросоюза в некоторые страны Центральной Азии, в том числе Казахстан, Кыргызстан и Армению, а также из этих стран - в Россию.

«Есть определенные формы обхода санкций через торговлю. Мы вчера на Совете по экономике и финансам ЕС представили министрам данные: есть очевидный рост экспорта из ЕС в ряд центральноазиатских стран», - заявил еврокомиссар.

Джентилони уточнил, что наблюдают рост экспорта из Евросоюза в Казахстан на 185 миллионов евро, а из Казахстана в Россию, по его словам, экспорт вырос на 186 миллионов. «Я ни на кого не указываю пальцем, но это очевидно», - добавил он.

Напомним, накануне министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, ответил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, призвавшему Европейский союз «принять меры» из-за продажи продуктов переработки российской нефти. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что прежде чем угрожать следует изучить документы Евросоюза.