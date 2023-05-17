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НовостиЭкономика17 мая 2023 11:27

Еврокомиссия предложила сделать исключения из антироссийских санкций для облегчения ухода компаний

Действие мер должно продлиться до 31 августа 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Еврокомиссия предложила сделать исключения из антироссийских санкций для облегчения ухода компаний

Еврокомиссия предложила сделать исключения из антироссийских санкций для облегчения ухода компаний

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия внесла предложения о создании механизма временных исключений из собственных антироссийских санкций. Данную инициативу обсуждают вместе с проектом 11-го пакета ограничительных мер. Об этом сообщает портал EUObserver.

Как сообщает издание, облегчение будет сделано для европейских компаний, остающихся в России, с целью облегчить процесс ухода с российского рынка. Предполагается, что действие данных мер продлится до 31 августа текущего года.

Кроме того, Еврокомиссия намерена сформировать механизм специальных финансовых разрешений, разрешающий работающим на российском рынке иностранным компаниям передавать свои активы и проводить финансовые транзакции с физическими и юридическими лицами из России, в том числе включенным в санкционные списки.

Напомним, портал также сообщал, что ЕС собирается добавить в свои санкционные списки более ста компаний и физлиц из России.