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НовостиЭкономика17 мая 2023 11:37

JPMorgan Asset Management прогнозирует неизбежную рецессию в США

Компания отмечает, что банковский кризис в США «сделал рецессию еще более вероятной»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
JPMorgan Asset Management прогнозирует неизбежную рецессию в США

JPMorgan Asset Management прогнозирует неизбежную рецессию в США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания JPMorgan Asset Management прогнозирует неизбежную рецессию в США, а также заявляет, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентные ставки к третьему кварталу (июль - сентябрь) текущего года. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление руководителя отдела процентных ставок в лондонском офисе компании Шеймуса Мак Горейна.

«Инфляция слишком высока, и для ее снижения потребуется рецессия», - заявил Мак Горейна, отметив, что банковский кризис в США «сделал рецессию еще более вероятной».

Напомним, в марте текущего года Silicon Valley Bank обанкротился всего лишь за двое суток, а через пару дней был закрыт и другой крупный американский банк Signature Bank. За две недели после этого капитализация крупнейших банков США сократилась на 165 млрд долларов.

Как писал сайт KP.RU, накануне Илон Маск предрек сложный год для мировой экономики, отметив, что рост процентных ставок ФРС может привести к банкротству многих компаний по всему миру.